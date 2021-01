Star Wars: un nuovo gioco annunciato da Ubisoft e LucasFilm Games

Star Wars ha un nuovo videogioco in sviluppo, questa volta da parte di Ubisoft Massive in collaborazione con LucasFilm Games e si tratta della prima volta che un titolo della serie esce dai confini di Electronic Arts dal 2012 ad oggi.

Dopo otto anni di partnership esclusiva, dunque, Star Wars è passato nelle mani di Ubisoft, almeno per quanto riguarda questo nuovo titolo, anche se non ci sono ancora dettagli al riguardo. Gli sviluppatori incaricati del progetto sono Massive Entertainment, responsabili della serie The Division, tra le altre cose.

Non ci sono informazioni precise al riguardo e sembra che il team si stia ancora organizzando per portare avanti una produzione che, molto probabilmente, sarà decisamente importante. Il creative director è Julian Gerighty, che ha diretto anche The Division 2 e The Crew, inoltre sappiamo che il nuovo gioco di Star Wars sarà basato sullo Snowdrop Engine proprietario di Massive.

Non sappiamo se questo nuovo titolo segni l'inizio di una collaborazione a lungo termine tra LucasFilm Games e Ubisoft per quanto riguarda Star Wars, è comunque il secondo annuncio di grosso calibro ad arrivare nel giro di poche ore da parte della rinnovata etichetta, dopo Indiana Jones da parte di Bethesda.