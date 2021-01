Psychonauts 2: Tim Schafer ha finito di scrivere i dialoghi di gioco

Tim Schafer ha sfruttato il proprio account Twitter per fare un lieto annuncio ai fan di Psychonauts 2: la scrittura dei dialoghi del gioco è ufficialmente conclusa. L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri, ma in realtà Schafer aveva concluso il lavoro già la scorsa settimana. Si era però "dimenticato" di celebrare perché vi è "sempre nuovo lavoro da fare".

Schafer afferma di aver comunque voluto annunciare la cosa, anche se in ritardo, perché dopotutto "è figo". Come potete vedere in calce, inoltre, Schafer ci spiega che questa settimana lo studio terrà l'ultima sessione di registrazione per tutti i personaggi, alcuni dei quali sono stati registrati per la prima volta nel 2002 per il primo Psychonauts.

L'ultimo dialogo registrato per Lili, inoltre, è il seguente: Raz: 'Bene, vi lascio tornare a parlare del sottoscritto.' Lili: 'ADDIO RAZ'. Schafer l'ha trovato parecchio divertente, anche se i fan - privi di contesto - sono preoccupati di leggere queste parole, a quanto pare.

Psychonauts 2 ha subito vari ritardi nel corso degli ultimi due anni, ma il 2021 sembra essere l'anno giusto per l'uscita. In un update degli sviluppatori rilasciato nel corso dell'inverno, è stato spiegato che tutti i livelli del gioco sono pronti e che tutto quello che rimane è fare qualche correzione. Mancano ad esempio i crediti finali e alcuni filmati, ma anche un epilogo post-game che permetterà di esplorare liberamente il mondo di gioco.

Infine, è stato confermato che Psychonauts 2 è stato sviluppato senza crunch in Double Fine.