Avengers 5: Marvel conferma che il nuovo film arriverà, prima o poi

Avengers 5, il nuovo film della serie principale del Marvel Cinematic Universe, prima a o poi arriverà nei cinema, questa è la semplice conferma data dal responsabile Kevin Feige in un'intervista a IGN.

Non c'erano molti dubbi in proposito ma si tratta di una delle poche volte in cui Avengers 5 viene specificamente menzionato dal COO di Marvel, al momento impegnato in altri progetti all'interno dell'MCU che si trova in piena Fase 4, con WandaVision in partenza su Disney+ e gli altri progetti in corso.

Nonostante questo, Feige ha dichiarato che ci sarà certamente un altro film sugli Avengers al completo, ma non c'è ancora un periodo di uscita definito: "Ci dobbiamo ancora pensare ma dovremmo dare un sì, a un certo punto", ha affermato il COO responsabile delle produzioni dell'MCU nell'intervista, facendo capire come Avengers 5 sia ancora piuttosto lontano anche dai pensieri dei creativi ma che prima o poi dovrà essere affrontato.

Considerando gli incassi ottenuti da Avengers: Endgame, che si sta avvicinando quasi ai 3 miliardi di dollari, non è certo una sorpresa pensare che la serie cinematografica principale degli Avengers continuerà in futuro, anche se chiaramente dovrà andare incontro a parecchi cambiamenti, visto il finale del film precedente.

È anche possibile che Avengers 5 sia in verità già ben chiaro nella mente dei creativi Marvel e che, semplicemente, la tattica per il momento sia di mantenere il silenzio al riguardo, ma il programma fitto di impegni già stabiliti per Disney+ e cinema fa pensare a un'attesa ancora lunga per il nuovo film. Nel frattempo, è bastato menzionarlo per far piazzare "Avengers 5" già fra i trend di Twitter e social network vari.