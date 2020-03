Avengers 5: Robert Downey Jr potrebbe tornare, ma a condizione che ci sia un altro personaggio

Robert Downey Jr potrebbe tornare in Avengers 5 o in generale nel Marvel Cinematic Universe, in base a quanto riferito da varie voci di corridoio raccolte da Cheatsheet, ma solo a determinate condizioni, e comunque senza moltissime possibilità, in particolare sulla presenza di un altro personaggio particolare.



Secondo queste voci, Robert Downey Jr potrebbe rientrare nel Marvel Cinematic Universe ma solo se dovesse tornare anche Gwyneth Paltrow, riprendendo il suo ruolo di Pepper Potts. Questa sarebbe la condizione posta dall'attore di Iron Man per fare il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe, questa e un sacco di soldi, tra l'altro.



L'attore avrebbe fatto delle richieste monetarie piuttosto esose per far parte ancora del Marvel Cinematic Universe, altro potenziale ostacolo al suo ritorno. Tra le altre difficoltà c'è il fatto che la Paltrow considera ormai chiusa la sua esperienza con l'MCU e poi anche la condizione non proprio da sottovalutare sullo stato attuale di Tony Stark nell'universo di riferimento, che - senza fare spoiler - non semplifica proprio un ritorno di Downey Jr nel cast.



Ma quest'ultimo è un aspetto che può essere aggirato, in qualche modo. D'altra parte, Iron Man con il suo attore storico sono presenti anche all'interno di Black Widow, il nuovo film sulla Vedova Nera che è in effetti ambientato in un momento precedente rispetto agli eventi di Avengers: Endgame.



Dunque, il ritorno di Robert Downey Jr al Marvel Cinematic Universe dopo Black Widow è poco probabile, mettendo insieme tutti gli elementi riportati. Come curiosità aggiuntiva, è interessante notare peraltro quale altro personaggio risulta essere il preferito dell'attore nell'MCU: si tratta di HawkEye. "Non riesco a pensare a nessun ragazzo americano che non vorrebbe essere Spider-Man", ha affermato in un altro frangente, "tuttavia, guardando alla situazione di ora e anche perché sono un grande fan di Jeremy Renner, che è riuscito a renderlo così figo, soprattutto nella trasformazione in Ronin in Avengers: Endgame, io scegliere Hawkeye".