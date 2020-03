Ori and the Will of the Wisps precaricabile, ecco quanto pesa

Moon Studios e Microsoft hanno lanciato il precaricamento di Ori and the Will of the Wisps, svelandone anche il peso: 10.05 GB. Naturalmente per poter scaricare in anticipo i file dall'Xbox Store bisogna aver prenotato il gioco, altrimenti nisba.



Svelati anche gli Obiettivi: saranno 37 e frutteranno i classici 1000 punti di gamerscore. Gli obiettivi segreti sono ben dodici e sono tutti legati alla storia principale del gioco. In questo modo Moon Studios vuole evitare il più possibile anticipazioni su Ori and the Will of the Wisps. Per l'elenco degli Obiettivi, cliccate qui.



I protagonisti di Ori and the Will of the Wisps sono Ori e Ku, che faranno parte di una storia che sembra essere più complessa e profonda di quella del primo capitolo, nonché ambientata in un mondo decisamente più grande.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Ori and the Will of the Wisps è un gioco per PC e Xbox One. Sarà disponibile a partire dall'11 marzo 2020. È possibile acquistarlo singolarmente negli store di Microsoft o su Steam (versione PC), o ottenerlo come parte dell'abbonamento Xbox Game Pass.