Bungie chiude gli uffici per il Coronavirus e invita tutti a lavorare da casa

Bungie ha deciso di chiudere gli uffici centrali e puntare sul lavoro da casa per i propri dipendenti, a causa di un estendersi dei casi di contagio da Coronavirus rilevato nell'area di Seattle, dove si trova il quartier generale della compagnia.



L'idea, dunque, è quella di continuare a lavorare da casa, visto che Bungie ha comunque molto da fare in questo periodo, ovviamente su Destiny 2 in particolare. "Pur tenendo la salute e la sicurezza come priorità massima, riconosciamo anche l'importanza di mantenere la continuità del regolare business di Bungie e abbiamo velocemente costituito un'infrastruttura per il lavoro in remoto per supportare al massimo questa condizione", ha annunciato Bungie in un post sul blog.



"Questo include anche il fatto di distribuire i contenuti previsti secondo i piani annunciati, ovvero il mantenimento degli aggiornamenti per Destiny 2 e continuare lo sviluppo del gioco". Destiny 2: Stagione dell'Intrepido, è la nuova aggiunta maggiore al gioco, presentata di recente con data di uscita e trailer del gameplay, dunque questa non dovrebbe subire ritardi.



Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare nel futuro prossimo nel caso in cui la condizione di chiusura dovesse protrarsi. Nella migliore delle ipotesi, comunque, gli uffici dovrebbero riaprire nei prossimi giorni.



Pur riconoscendo questo come un "grosso cambiamento" nel modus operandi del lavoro quotidiano, Bungie invita a vedere questa condizione come "un'opportunità per ampliare la nostra capacità di creare e distribuire la stessa qualità di esperienze di gioco in un nuovo modo". Il comunicato termina poi con un saluto e una raccomandazione: "state bene, prendetevi cura di voi stessi e ci vediamo online".