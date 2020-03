Destiny 2: Stagione dell'Intrepido, data di uscita e trailer del gameplay

Destiny 2: Stagione dell'Intrepido ha finalmente una data di uscita, rivelata da uno spettacolare trailer del gameplay: il contenuto sarà disponibile a partire dal 10 marzo, alle 19.00 ora italiana.



Attesissima tra i giocatori grazie al ritorno delle Prove di Osiride, una delle più iconiche modalità di Destiny, la Stagione dell'Intrepido è un invito ai neofiti e ai giocatori veterani per vedere come si sviluppa la storia di Destiny, svelare questo emblematico universo e scoprire nuove attività.



Con la Meridiana liberata dalle grinfie della Legione Rossa, uno scuoiatore psionico che è riuscito a fuggire mette in atto uno stratagemma disperato per vendetta contro l'Ultima Città. I Guardiani della Luce mettono da parte le vecchie differenze per unirsi a improbabili alleati a salvare la Città dalla distruzione totale.



Stagione dell'Intrepido - Caratteristiche principali

Il ritorno della modalità PvP Prove di Osiride

Nuove armi e armature esotiche

Nuovo Pass Stagionale e ricompense

Evento stagionale gratuito Giochi dei Guardiani

Continua la storia di Destiny: combatti con Rasputin per salvare l'Ultima Città

Nuovi manufatti stagionali: nuove modalità e nuovi potenziamenti per il combattimento