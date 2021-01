Indiana Jones sarà ambientato in Italia secondo i fan di Bethesda

L'annuncio di Indiana Jones, nuovo gioco di MachineGames e Bethesda, ha colpito tutti come un fulmine a ciel sereno. I fan di Bethesda e dei film, però, si sono subito messi al lavoro per cercare ogni indizio presente nel video e sono arrivati alla conclusione che il videogame potrebbe essere ambientato in Italia o, perlomeno, che la nostro penisola sia una delle ambientazioni.

Tutto quello che sappiamo di ufficiale è che Indiana Jones sarà "al massimo della sua carriera" e che la storia narrata da MachineGames sarà originale, quindi non una semplice riproposizione delle avventure di uno dei film. I fan hanno però notato che nel filmato è presente un biglietto aereo per Roma datato 21 ottobre 1937. Il gioco potrebbe quindi essere posizionato un anno dopo de I predatori dell'arca perduta e un anno prima degli eventi de L'ultima crociata.

Sembra che Indiana Jones sia diretto alla Città del Vaticano, mostrata in una grande mappa sotto il biglietto aereo. Inoltre, lo scrittore di videogame Jordan Oloman è stato in grado di trascrivere alcuni testi presenti nel filmato. Pare che Jones abbia scritto delle lettere a un prete: "Padre [nome oscurato], ... vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato... con questa richiesta scritta ... arriverò a Roma ... sono stato informato che il tuo contatto mi aspetterà."

Inoltre, Leon Hurley di GamesRadar ha proposto una speculazione: il biennio 36/37 vede Mussolini avvicinarsi a Hitler; sfruttare questo fatto storico permetterebbe di collegare l'avventura italiana di Indiana Jones con il classico scontro con i Nazisti. Inoltre, nel 1937 Mussolini riceve la Spada dell'Islam - che potete vedere nel tweet in calce -, simbolo dell'alleanza tra Italia e Yusef Kerbisc, un capo berbero. Un artefatto di questo tipo sarebbe perfetto per la trama del gioco, anche se non è un oggetto biblico.

Per ora sono ovviamente solo speculazioni. In attesa di dettagli ufficiali, potete vedere il teaser trailer di Indiana Jones nella nostra notizia dedicata.