Ubisoft, le offerte dei Lunar Sale

In occasione del capodanno cinese, Ubisoft ha dato il via alle offerte dei Lunar Sale , che consentono di acquistare i migliori giochi della casa francese con sconti fino all'80% e approfittare di un gradito regalo per gli utenti PC, ovverosia Assassin's Creed Chronicles: China.

La formula rimane quella di sempre, che miscela in maniera affascinante contesti storici reali e personaggi romanzati, ma in questo caso il gameplay è diverso rispetto alla serie madre, utilizza meccaniche a base bidimensionale e introduce tante soluzioni interessanti, specie sul fronte dell'azione stealth. Se China vi piace, potrete acquistare Assassin's Creed Chronicles: India e Assassin's Creed Chronicles: Russia per appena 3 euro anziché 9,99.

Come anticipato in apertura, fino al 16 febbraio sarà possibile scaricare gratuitamente la versione PC di Assassin's Creed Chronicles: China . Pubblicato nel 2015, lo spin-off è il primo episodio di una trilogia che ci vedrà viaggiare fra epoche e ambientazioni differenti: dalla Cina del sedicesimo secolo all' India del diciannovesimo secolo, alla Russia del ventesimo secolo.

Abbiamo parlato spesso del nuovo episodio della serie Ubisoft: caratterizzato da un'ambientazione tremendamente affascinante, l'Inghilterra del IX secolo, il gioco ci mette al comando di Eivor , indomito guerriero di un clan vichingo che decide di abbandonare la Norvegia per trovare gloria, ricchezze e stabilità in questa nuova terra.

Protagonista del miglior lancio di sempre per la serie , Assassin's Creed Valhalla può essere vostro a un prezzo sostanzialmente ridotto rispetto a quello ufficiale grazie alle offerte dei Lunar Sale: utilizzando il codice LUNAR15, la standard edition del gioco per PC è disponibile a soli 42,32 euro, mentre le versioni PS5, PS4 e Xbox scendono a 49,38 euro.

Terzo capitolo di una serie action adventure ormai piuttosto conosciuta, Watch Dogs: Legion è disponibile nella standard edition per PC a soli 34,16 euro anziché 59,99, oppure 44,62 euro anziché 69,99 nelle versioni PS5, PS4 e Xbox, anche in questo caso inserendo il codice LUNAR15 al checkout.

Altri giochi in offerta

Il catalogo Ubisoft è parecchio ampio e include esperienze per tutti i gusti. Come Anno 1800, lo straordinario strategico sviluppato da Blue Byte in cui potremo prendere in mano la gestione di un'intera regione durante il diciannovesimo secolo per fare in modo che cresca e si sviluppi nei decenni successivi. Con il codice LUNAR15, la standard edition del gioco può essere vostra per soli 25,49 euro anziché 59,99.

Se invece preferite l'azione sparatutto tipica della serie Far Cry, potrete recuperare gli ultimi due episodi della serie in versione PC grazie al convenientissimo Complete Bundle che include Far Cry 5 e lo spin-off post-apocalittico Far Cry: New Dawn per appena 17 euro anziché 99,99, sempre grazie al codice LUNAR15.

La promozione del capodanno cinese vale ovviamente anche per il franchise di The Division, in cui vestiremo i panni di un agente speciale incaricato di difendere le strade di New York e Washington D.C. dopo che una terribile pandemia ha devastato il mondo. Potete avere la standard edition del primo episodio per 8,42 euro anziché 29,99, oppure la standard edition del secondo episodio per 7,65 euro anziché 29,99.

Non ci siamo dimenticati, infine, di Ghost Recon: la serie sparatutto dai risvolti tattici militari è disponibile in offerta con Ghost Recon Breakpoint a 12,75 euro anziché 59,99 e con Ghost Recon Wildlands anch'esso a 12,75 euro anziché 49,99.