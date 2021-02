Basketball Arena, la recensione: Head Ball incontra la palla a spicchi

Le differenze, tuttavia, non si limitano allo sport praticato dai personaggi dalla testa enorme e dagli arti "volanti", in stile Rayman classico, che troviamo nel gioco. Sono infatti state introdotte meccaniche peculiari, quasi strategiche, al fine di rendere il gameplay meno scontato, costruendo intorno a questo impianto l'immancabile struttura progressiva fatta di atleti, casse e upgrade da sbloccare.

Dopodiché ci sono alcuni interessanti extra, come i poteri speciali: si sbloccano come tutti gli altri elementi del gioco, dunque macinando partite o tramite microtransazioni , e consentono di ottenere sostanziali vantaggi da utilizzare al momento giusto: ridurre l'avversario a una lastra di ghiaccio, lanciargli un pallone esplosivo, diventare invisibili per alcuni secondi e così via.

Valgono le regole tradizionali del basket , con i tiri da due o tre punti a seconda della zona del campo in cui effettuiamo il lancio, ma c'è ovviamente parecchia enfasi sui contrasti per rubare la palla all'avversario, sui rimbalzi e sugli scatti veloci: ognuna di queste azioni consuma una tacca di energia e ci costringe a finalizzare il più rapidamente possibile.

I controlli touch riprendono per molti versi quelli di produzioni in stile Brawlhalla , parliamo dunque di un'impostazione platform a cui è stata applicata una semplice fisica della palla e gli elementi strategici a cui abbiamo accennato in apertura, che vanno a limitare e a determinare la nostra capacità di tiro.

Completato un brevissimo tutorial, il gameplay di Basketball Arena si conferma particolarmente immediato. Utilizzando un matchmaking rapidissimo ed efficace potremo infatti sfidare tantissimi avversari in frenetici uno-contro-uno, in cui vince chi totalizza il maggior numero di punti entro il tempo limite. Semplice, no?

Struttura e realizzazione tecnica

La struttura di Basketball Arena si presenta in maniera tradizionale, con l'immancabile mix di eventi, leghe e Season Pass per massimizzare le ricompense. L'intero sistema di progressione fa riferimento a blockbuster come Clash Royale per il potenziamento e lo sblocco di nuovi personaggi (suddivisi in tre categorie man mano più prestanti: Rookie, Pro e Superstar) tramite card, con anche i classici quattro slot per l'apertura delle casse.

È possibile giocare gratuitamente senza grossi problemi, almeno finché non si raggiunge un punto della "lega" in cui gli avversari cominciano a diventare un po' troppo forti per poter avere delle speranze senza che il nostro roster faccia un salto di qualità. I risvolti pay-to-win, da questo punto di vista, sono purtroppo inevitabili e sarà interessante capire in che modo gli sviluppatori riusciranno a mantenere un grado minimo di bilanciamento a salvaguardia degli utenti che non hanno intenzione di spendere.

Ci sono tuttavia sufficienti sfaccettature a garantire l'interesse sul lungo periodo: oltre ai tantissimi personaggi sbloccabili, dotati di caratteristiche differenti, è possibile assumere nuovi allenatori per allargare la squadra e trasformare in questo modo l'esperienza. Il rischio è infatti quello di un'eccessiva ripetitività dell'azione, e da questo punto di vista molto dipende dal vostro entusiasmo nei confronti del basket.

Per quanto concerne invece la realizzazione tecnica, lo stile grafico riprende quello del già citato Head Ball 2, dunque risulta riconoscibile sebbene magari non propriamente raffinato: le animazioni degli arti "volanti" sono quelle che sono, ma il mix di colori e dettagli, insieme alle arene che si fanno sempre più popolate e ricche, contribuiscono a soddisfare l'occhio.