Potion Craft: Alchemist Simulator, il provato di un sorprendente simulatore di alchimia

Uno dei titoli che più ci ha colpito in questo Steam Game Festival e che abbiamo avuto modo di citare anche nel nostro speciale dedicato è sicuramente Potion Craft: Alchemist Simulator. Il gioco sviluppato da Niceplay Games è una mosca bianca nel panorama dei titoli che provano a ricreare in maniera virtuale delle particolari mansioni. Siamo quindi pronti a offrirvi le nostre impressioni preliminari nel provato di Potion Craft: Alchemist Simulator .

Una miscela esplosiva

Il gioco vi immergerà all'interno di un immaginario medioevale caratterizzato da uno stile visivo peculiare. A livello ludico le meccaniche non sono tante, ma è il mondo in cui il titolo vi farà interagire con gli elementi che sarà davvero particolare. La premessa narrativa è semplice: siete un novello alchimista e vi siete appena trasferiti, una volta scelta la casa in cui abitare (casualmente era proprio utilizzata da un alchimista o da un mago prima di voi) è tempo di iniziare a organizzare la vostra attività, dato che come ogni alchimista che si rispetti dovrete guadagnarvi da vivere. Da qui in poi è tutto nelle vostre mani: dopo un breve tutorial sarete voi e le vostre abilità da alchimista a condurre le redini del gioco. Dall'orto potrete raccogliere gli ingredienti che poi utilizzerete per creare pozioni, veleni e intrugli dalla strana natura.

Il gioco è semplice, dovrete scegliere gli ingredienti dall'inventario e trascinarli all'interno degli strumenti con cui poi interagire attraverso alcuni movimenti del mouse. A fare la differenza è però la creatività e l'ingegno del giocatore che miscelando in vari modi gli ingredienti si muoverà lungo una "mappa" delle pozioni per svelare nuovi ed entusiasmanti intrugli. Se la componente alchemica è centrale, anche la vendita dei vostri prodotti sarà cruciale. Ogni giorno prima di andare a dormire al piano superiore della vostra abitazione, dovrete esaudire le richieste dei clienti che arriveranno al vostro bancone. Chiaramente potrete in alcuni casi creare rapidamente le pozioni più richieste (pozione di guarigione e veleno) in modo da avere più tempo per sperimentare, ma dovrete sempre tenere d'occhio gli ingredienti per non rimanere senza. Il numero di erbe, fiori e funghi nel giardino sarà limitato e la buona riuscita delle vostre vendite vi permetterà di comprare degli ingredienti extra dai mercanti che ogni tanto compariranno. Insomma, Potion Craft: Alchemist Simulator ci ha davvero sorpreso: nonostante uno stile peculiare e minimalista, il titolo nasconde una stratificazione non minimizzabile, quasi sorprendente. Ciò che non potevamo immaginare è anche una serie di bonus sbloccabili con una sorta di punti alchemici ottenuti completando degli obiettivi specifici, in quello che a tutti gli effetti sembra un "albero dei talenti" da vero e proprio gioco di ruolo.

A rendere però il tutto super intrigante è lo stile artistico dell'opera che vuole riprodurre i manoscritti amanuensi e che offre una riproduzione fedele di quelle che erano le strumentazioni, gli abiti, gli usi e i costumi dell'epoca. Anche sotto il profilo sonoro, dato che i dialoghi saranno tutti testuali, il lavoro fatto è di ottima fattura. Diversi i brani in stile medievale che vi accompagneranno, tutti pregevoli e in grado di aderire perfettamente al contesto in cui vengono riprodotti.

La prova del titolo ci ha davvero lasciato piacevolmente sorpresi e raramente ci siamo trovati annoiati nel compiere delle intriganti seppur semplici azioni. I dubbi più forti però rimangono sulla natura del gioco. Potion Craft: Alchemist Simulator vuole riprodurre la vita di un alchimista nel medioevo e vi propone un numero prestabilito di ingredienti e di combinazioni. Allo stato attuale, senza aver potuto mettere mano sul gioco completo, ci chiediamo: quanto tempo dovrà passare prima che il giocatore arrivi ad aver combinato tutti gli ingredienti? Quando arriverà il fatidico momento in cui le pozioni ripetute supereranno quelle nuove da inventare? Se Niceplay Games avrà saputo arginare la sensazioni di dèjà-vu e l'eccessiva ripetitività, attraverso degli artifici inseriti nelle fasi avanzate del gioco, allora il titolo avrà davvero tante possibilità di successo.