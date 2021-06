Abandoned: il vero titolo potrebbe essere Silent Hill

Un recente tweet di Blue Box Games ha suggerito la possibilità che dietro Abandoned si nasconda il nuovo Silent Hill. Quantomeno questa è la speranza di chi lo ha letto. Cosa dice lo scarno messaggio?

In realtà poco, ma allo stesso tempo molto:

"Indovinate il nome:

Abandoned = (prima lettera S, ultima lettera L). La presentazione si avvicina... #PS5 #Exclusive."

Naturalmente leggendo di un titolo horror che inizia per S e finisce per L, tutti hanno subito pensato a Silent Hill. Ci sono altri indizi che puntano verso un nuovo capitolo del franchise di Konami? Difficile dirlo. Blue Box è uno studio di sviluppo nuovo e finora non ha pubblicato che teaser di Abandoned, senza esporsi in alcun modo.

Giusto recentemente ha annunciato la presentazione del gioco il 22 giugno, tramite un'applicazione dedicata che farà il rendering del gameplay in tempo reale.

Il problema a questo punto è capire di cosa si stia parlando, visto che le informazioni latitano e il materiale pubblicato finora è tutto tranne che rivelatorio. L'unica certezza è che Abandoned sarà un'esclusiva PS5, vedremo se temporale o totale.