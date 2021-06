Cyberpunk 2077 tornerà sul PS Store dalla prossima settimana, conferma CD Projket

CD Projekt ha confermato che Cyberpunk 2077 tornerà disponibile all'acquisto sul PS Store a partire dalla prossima settimana. Più precisamente dal 21 giugno 2021. Quindi anche i possessori di PS4 e PS5 potranno acquistare la loro copia digitale del gioco, nel caso fossero ancora interessati a farlo.

L'annuncio è arrivato dopo che in mattinata era stata notata la possibilità di aggiungere il gioco alla lista dei desideri del PS Store, disattivata dopo la rimozione. CD Projekt ha quindi diramato una nota stampa molto scarna che contiene l'informazione. Evidentemente non vuole dare troppo risalto al reintegro, visto che comunque viene dopo una serie di problemi che hanno pesantemente compromesso l'immagine della compagnia.

Se ricordate, Cyberpunk 2077 fu rimosso dal PlayStation Store quando emerse che le versioni per console di vecchia generazione erano sostanzialmente ingiocabili a causa dei bug e dei problemi di performance e che oltretutto erano state nascoste alla stampa. Inondata dall'indignazione degli utenti e dalle richieste di rimborso, promesse da CD Projekt stessa, a quanto pare senza consultarla, Sony ha deciso di togliere il gioco dalla vendita in attesa di tempi migliori. Evidentemente ora, patch dopo patch, i tempi migliori sono arrivati. Da specificare che come già detto sarà acquistabile sia su PS4, sia su PS5, ma che sulla console di ultima generazione gira in retrocompatibilità, in attesa della patch di aggiornamento dedicata.