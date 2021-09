Ikea: sedie e scrivanie da gaming presentate per l'Italia, insieme ad Asus ROG

Ikea ha presentato oggi, all'interno dell'evento Ikea Festival a Milano, una nuova linea dedicata al gaming e creata in collaborazione con Asus Republic of Gamers, che punta al mercato dello smart home con una serie di prodotti specificamente legati ai videogiochi.

Si tratta di una serie di scrivanie e sedie da gaming, in particolare, sviluppate da Ikea in collaborazione con Asus ROG, lanciate già in Cina nei mesi scorsi, a partire da febbraio, ma ora in arrivo anche in Italia e mostrate per la prima volta durante l'evento di oggi a Milano.

Ikea: la presentazione dei prodotti gaming con ASUS ROG

Tra i prodotti più interessanti ci sono dunque i tavoli con altezza regolabile come Uppspel, con controllo elettronico dell'altezza del piano di appoggio, con prezzo che va da 450 a 499 euro e Utespelare, con altezza regolabile manualmente e un sistema di gestione dei cavi integrato a 99 euro.

Potete trovare le varie scrivanie da gaming sul sito ufficiale Ikea a questo indirizzo: sono presenti già tutti i dati, ma la disponibilità di alcuni dei prodotti non è ancora certa, dunque nel caso potete salvare i prodotti e ottenere informazioni sull'uscita nei negozi, considerando che il lancio è previsto, genericamente, per ottobre 2021.

Molto interessanti anche le sedie da gaming, visibili sul sito Ikea a questo indirizzo, che comprendono in particolare due nuove linee ergonomiche che vanno in parallelo con i modelli di scrivania: Utespelare a 99 euro, con una copertura in stile eco-pelle imbottita, Matchspel in tessuto traspirante e poggia-testa regolabile, il tutto al prezzo di 149 euro, oltre a Huvudspelare, sedia da gaming economica al prezzo di 55 euro.