Gran Turismo 7: ray tracing nei replay e nel garage, meteo dinamico e fisica migliorata

Durante alcune interviste rilasciata da Kazunori Yamauchi sono stati svelati nuovi dettagli su Gran Turismo 7, come il supporto al ray tracing nei replay e nel garage, fisica migliorata rispetto a GT Sport e la presenza del meteo dinamico.

Parlando con Game Watch, Yamauchi ha spiegato che Gran Turismo 7 supporta il ray tracing nellla sua versione PS5, ma per il momento solo nei replay e nel garage.

"Per il momento, potete attivare il ray tracing nei replay anche durante il gioco e poi vedere lo stage demo e l'immagine con il ray tracing applicato nel garage", spiega Yamuchi.

Parlando con GT Planet, invece, il boss di Polyphony spiega che Gran Turismo 7 avrà una fisica della guida migliore rispetto a GT Sport.

"In termini di fisica, ovviamente, è un qualcosa che nella serie abbiamo migliorato negli ultimi 25 anni. In GT7 troverete una precisione maggiore. Credo che la troverete più naturale, anche più di quella di GT Sport.".

In un'intervista con Eurogamer inoltre viene confermata la presenza di un sistema meteo dinamico.

"In Gran Turismo 7, tempo e meteo cambieranno in tempo reale. Abbiamo un sistema che simula la pioggia e che genera dell'acqua sui tracciati. Quando una macchina passa sopra ad essa, questa verrà "spruzzata" ai lati e la scie lasciate dai pneumatici si asciugheranno prima delle altre zone del tracciato. Anche il livello di umidità, la temperatura dell'aria e della pista saranno affette dai cambiamenti del meteo."

Nella stessa intervista Yamauchi afferma che il sistema dei danni sarà una versione leggermente migliorata di quello di GT Sport, conferma il supporto al cross-play tra le versioni PS5 e PS4 e ha risposto con un "no comment" sul possibile supporto a PlayStation VR.

Per maggiori informazioni su Gran Turismo 7 vi consigliamo di leggere l'intervista esclusiva a Kazunori Yamauchi sulle pagine di Multiplayer.it. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile in esclusiva per PS4 e PS5 a partire dal 4 marzo 2022.