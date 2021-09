AMD Radeon PRO W6800X: prestazioni record in Octane Render per la scheda esclusiva per Apple Mac Pro

La AMD Radeon PRO W6800X Duo, esclusiva degli Apple Mac Pro, è l'unica opzione a due GPU della famiglia AMD RDNA 2, con due chip da 60 compute unit e 3840 stream processor cadauno che garantiscono una potenza complessiva sufficiente a superare, con il benchmark software di rendering Octane X, sia la NVIDIA RTX A6000 che la NVIDIA GeForce RTX 3090.

Secondo i benchmark pubblicati da Bare Feats, la AMD Radeon PRO W6800X Duo arriva 717 punti nel benchmark Octane Render, con 14 secondi tempo impiegato. La NVIDIA GeForce RTX 3090 si ferma invece 662 punti, impiegando 15.2 secondi, mentre la NVIDIA RTX A6000 tocca quota 628 Points, con 16 secondi di tempo impiegato e prestazioni inferiori del 14% rispetto all'imponente soluzione AMD.

In tutto questo dobbiamo considerare che la AMD Radeon PRO W6800X Duo, integrata in un modulo MPX, ha un prezzo di 5.750 euro, superiore a quello della NVIDIA RTX A6000 e quasi quadruplo rispetto al prezzo consigliato della NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition. Inoltre consuma 400 W e, come anticipato, è esclusiva per gli Apple Mac Pro che però possono contare sulla soluzione più potente sul mercato, almeno in Octane Render.

Scheda tecnica AMD Radeon PRO W6800X Duo