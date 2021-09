Lost Judgment: primi voti molto positivi per il nuovo action adventure di Sega

Lost Judgment è in arrivo, e a pochi giorni di distanza dalla sua uscita sul mercato scadono gli embarghi per le recensioni del gioco, per cui possiamo adesso fare una raccolta dei primi voti assegnati al titolo Sega, che si contraddistinguono per essere molto positivi, in generale.

Il nuovo capitolo nella serie di action adventure da parte del team di Yakuza porta avanti la storia del detective Takayuki Yagami in un caso ancora più intricato e complesso rispetto a quello che aveva caratterizzato la sua prima avventura. Con la maggiore complessità narrativa giunge anche un arricchimento generale al gameplay, oltre a un'evoluzione tecnica abbastanza visibile in questo nuovo capitolo.

Il risultato è, insomma, un'evoluzione praticamente in ogni comparto per Lost Judgment rispetto al capitolo precedente, al di là dell'effetto novità che rimane legato a quest'ultimo.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la recensione di Lost Judgment da parte di Tommaso Pugliese, pubblicata proprio in queste ore.

Per il momento, il gioco Sega ha un metascore di 83 su 44 recensioni, almeno per quanto riguarda la versione PS5, ovvero quella con la maggiore quantità di valutazioni. Si tratta dunque di un passo avanti rispetto al primo Judgment anche per quanto riguarda le valutazioni della critica.

Vediamo qui sotto alcuni dei voti assegnati finora: