Lost Judgment, la recensione

Viene da sé che ci siamo avvicinati alla recensione di Lost Judgment nutrendo parecchie aspettative nei confronti di questo sequel. Diretto dall'esordiente, ma talentuoso Kazuki Hosokawa, il gioco punta forte sui numeri di una struttura decisamente più ricca rispetto al primo capitolo, grazie all'introduzione di una seconda mappa oltre a Kamurocho, quella di Isezaki Ijincho a Yokohama (la stessa del già citato Like a Dragon) e di alcune interessanti novità legate al modo in cui lo scenario viene esplorato e vissuto.

Il dado è tratto: la serie Yakuza continuerà a portare avanti la rivoluzione in stile RPG introdotta con Like a Dragon, sorprendentemente apprezzata anche da chi non si era mai avvicinato al franchise, mentre lo spin-off Judgment manterrà l'approccio action brawler che ha caratterizzato il brand fin dagli esordi, offrendo dunque ai nostalgici delle avventure di Kazuma Kiryu la formula a cui sono ben abituati, chiaramente rifinita e migliorata.

Il tema del bullismo viene affrontato in maniera convincente, con tempi e modi adeguati, sebbene nel corso della trama spuntino alcune contraddizioni. È inoltre stato fatto un ottimo lavoro con i comprimari (anche se un migliore tratteggio di alcuni di essi avrebbe giovato per far quadrare il tutto) e con i villain, davvero spietati e al contempo fortissimi: sconfiggerli non sarà semplice e in alcuni casi ci troveremo a vivere situazioni in cui Yagami verrà messo davvero a dura prova.

La storia di Lost Judgment, scritta da Tsuyoshi Furuta, parte dunque da presupposti molto interessanti, coinvolgendoci in un intreccio di situazioni e personaggi che si dipana nell'arco di tredici capitoli in cui succede davvero di tutto fra risvolti drammatici, immancabili colpi di scena, rivelazioni sorprendenti e sì, anche un pizzico di retorica piazzata nel mezzo di una narrazione a tratti controversa, in cui per la prima volta fa capolino una figura che sfugge agli schemi del franchise e che finalmente non trova comode giustificazioni per le proprie azioni.

Ehara ha dichiarato che la polizia di Yokohama doveva ormai aver trovato il corpo di un uomo torturato e ucciso, identificandolo come il tirocinante scomparso prima ancora che l'abbiano fatto gli agenti, dicendo che si tratta dell'uomo che ha spinto suo figlio al suicidio e che ha avuto ciò che si meritava. Ma come può Ehara sapere queste cose, se l'omicidio è avvenuto mentre lui si trovava nella stazione di Ikebukuro, la stessa mattina in cui è stato inseguito dalla donna che aveva molestato, bloccato da alcuni passanti e arrestato?

Il liceo è grande, gli studenti sono tanti e a Sugiura e Tsukumo farebbe comodo l'aiuto di Yagami e Kaito, che accettano l'offerta senza sapere che di lì a poco un altro caso ben più torbido e inquietante avrebbe coinvolto loro e la scuola presso cui si accingono a indagare. Un ex poliziotto, Akihiro Ehara, accusato di aver molestato una donna su di un treno, dopo aver ascoltato la propria sentenza di colpevolezza si è infatti alzato in piedi e pronunciato parole che hanno scosso profondamente l'aula.

Struttura

Lost Judgment, uno sguardo allo scenario di Isezaki Ijincho di sera

Come da tradizione per la serie Yakuza, anche Lost Judgment vanta una struttura decisamente corposa, che in questo caso è al centro delle novità più rilevanti. Si parte innanzitutto dalla doppia mappa, visto che al tradizionale Kamurocho del primo episodio è stato aggiunto l'ampio scenario di Isezaki Ijincho a Yokohama, come detto lo stesso di Yakuza: Like a Dragon (qui la recensione), ed è possibile spostarsi da una città all'altra in maniera estremamente rapida, ogni volta che lo si desidera.

A proposito di spostamenti, dopo poche ore vengono introdotti dei meccanismi piuttosto rilevanti per velocizzare la fase esplorativa. Il primo è lo skateboard che Sugiura regala a Yagami e che potremo tirare fuori mentre corriamo per le strade (ma non sui marciapiedi, occhio) così da raddoppiare la velocità di movimento e raggiungere più rapidamente i nostri obiettivi. Il secondo è il servizio taxi, comodamente accessibile dallo smartphone, che funziona come un viaggio rapido e non chiede dunque di raggiungere ogni volta la vettura con conducente.

Lost Judgment, le nuove app sullo smartphone del protagonista

Si gira insomma molto più velocemente nelle mappe di Lost Judgment, ma il sistema dei nemici che si incontrano per strada rimane invariato e va a caratterizzare la progressione del nostro personaggio, che solo attraverso questi combattimenti e il completamento di eventuali incarichi può entrare in possesso dei punti necessari al potenziamento delle sue statistiche di salute e di attacco, nonché delle tantissime tecniche legate agli stili di combattimento e non solo.

Nel corso delle venti ore che abbiamo impiegato per completare la sola trama principale queste facilitazioni non hanno influenzato il bilanciamento dell'esperienza, che al livello difficoltà normale presenta un grado di sfida spesso banale nelle prime ore, per poi aumentare nella seconda metà della campagna e in particolare durante i combattimenti coi boss, che tuttavia soffrono del solito problema con gli oggetti curativi pressoché infiniti che è possibile trasportare e consumare per evitare il game over nel corso degli scontri più rognosi.

Lost Judgment, l'immancabile vista di Kamurocho con le insegne accese

Abbiamo parlato di venti ore, ma attenzione: la durata totale di Lost Judgment è come minimo doppia, se consideriamo tutta la parte dedicata ai Racconti Scolastici. Si tratta di attività e incarichi che ruotano attorno ai club del liceo Seiryo, per un totale di dieci sottotrame che costituiscono in pratica una campagna parallela e separata, dalla progressione molto simile alla carriera imprenditoriale di Like a Dragon. Contando poi le immancabili subquest e le tantissime attività extra disponibili nelle mappe, si possono superare tranquillamente le cento ore, come del resto accadeva già nel primo capitolo.

A proposito di subquest, il gioco ha modificato il modo in cui vi si accede introducendo il Cercaparole, un'applicazione sviluppata da Tsukumo che scandaglia le chat su internet e geolocalizza i post degli utenti per consentirci di individuare i luoghi in cui determinati termini diventano più frequenti all'interno dello scenario, per poi recarci lì e trovare appunto la missione secondaria ad attenderci. Anche in questo sequel, naturalmente, il tono e le atmosfere di tali incarichi si distinguono per l'assurdità delle situazioni e per la loro "giapponesità".

Lost Judgment, un ladro di biancheria colto in flagrante

Sempre in relazione a struttura e attività, il VR Paradise presente nell'originale Judgment torna con qualche piccola modifica, sebbene alla fine quella variante del gioco dell'oca in realtà virtuale finisca un po' per annoiare con le sue lungaggini, e sono presenti anche le corse dei droni, con tutto il loro contorno di premi, potenziamenti e così via. Non poteva mancare inoltre uno skate park, al fine di sfruttare e valorizzare il nuovo sistema di locomozione di Yagami.