Epic Games Store: il gioco gratis del 23 settembre 2021 annunciato

In concomitanza con il lancio dei gioco gratuiti di oggi, Epic Games Store ha svelato, come da tradizione, anche quello che sarà il gioco gratis della prossima settimana, disponibile a partire dal 23 settembre 2021.

Si tratta di un solo gioco, almeno per il momento, ma comunque molto interessante: The Escapists, il sandbox ambientato in una prigione, nel quale dobbiamo cercare di pianificare la fuga verso la libertà.

Pubblicato da Team17 e sviluppato da Moldy Toof Studios, il titolo ha dato origine a una vera e propria serie, tutta incentrata sul medesimo concept.

Caratterizzato anche da un particolare stile grafico in pixel e da un'ampia inquadratura dall'alto, che consente di pianificare in maniera adeguata le mosse da portare avanti, The Escapists consente di studiare diversi piani di fuga e scegliere fra tante possibilità messe a disposizione al giocatore per portare avanti il proprio progetto di fuga.

"Sei di nuovo in prigione e la tua unica possibilità è quella di escogitare un piano di fuga con qualsiasi mezzo possibile. Sta a te decidere come! Che ne dici di provocare una rivolta? O scavare un tunnel proprio sotto le mura del carcere? O addirittura rubare un'uniforme da guardia per confonderti con i tuoi carcerieri?

The Escapists è un sandbox ambientato in prigione unico nel suo genere, con tantissimi oggetti da costruire e combinare in una coraggiosa fuga verso la libertà. Dovrai fare molta attenzione mentre sconti la tua pena, e prepararti a infrangere le rigide regole che ti verranno imposte. Le guardie sono determinate a fermare qualsiasi tentativo di fuga, quindi dovrai evitare comportamenti sospetti durante l'appello o quando sei al lavoro in prigione e stai nascondendo i tuoi furti.

Scappare è la tua specialità e dovrai dimostrare le tue abilità in una miriade di difficili prigioni di tutto il mondo.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di The Escapists su queste pagine, dove il gioco ha ricevuto una buona valutazione al lancio, avvenuto ormai più di sei anni fa. Nel caso non abbiate ancora avuto modo di giocarlo, questa è un'ottima occasione e consigliamo di ricordarvi di tornare su Epic Games Store la settimana prossima per effettuare il download. Nel frattempo, vi ricordiamo che i giochi gratis del 16 settembre 2021 sono disponibili.