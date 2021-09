Offerte Amazon: Biomutant per PS4 e Xbox One è in sconto al prezzo più basso da tempo

Le offerte Amazon di questi giorni ci permettono di acquistare Biomutant in versione PS4 e Xbox One a un prezzo speciale: con uno sconto di 20€, potete accaparrarvi il gioco d'azione open world. Si tratta dell'offerta più grande mai apparsa su Amazon da vari mesi a questa parte.

Offerta Amazon Biomutant - Xbox One € 59,99 € 39,98 Vedi

Offerta

Offerta Amazon Biomutant - PlayStation 4 € 59,99 € 39,98 Vedi

Offerta

Biomutant è un gioco d'azione open world ambientato in un mondo post-apocalittico. Noi interpreteremo un guerriero che potremo personalizzare liberamente. Definendone le caratteristiche, come la forza, l'agilità e l'intelligenza, cambieremo in automatico una serie di caratteristiche fisiche, per rispecchiarne le unicità. Il sistema di combattimento è in tempo reale e si basa su combo corpo a corpo, armi da fuoco e vari poteri speciali legati alla nostra classe di appartenenza. Non si tratta di un gioco perfetto, ma gli appassionati del genere potrebbero andare oltre i difetti.

Biomutant: il protagonista del gioco

