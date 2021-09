Triangle Strategy su Nintendo Switch: tanti miglioramenti effettuati dopo la demo

Triangle Strategy è tornato a mostrarsi su Nintendo Switch nel corso del recente Nintendo Direct, e a quanto pare in una forma più definitiva e avanzata vista anche l'uscita ormai fissata, con un'ampia serie di miglioramenti effettuati sulla versione iniziale grazie anche ai feedback raccolti dagli utenti dopo la demo pubblicata.

Dopo aver visto data di uscita e nuovo trailer dal Nintendo Direct, sul sito ufficiale di Nintendo sono emersi diversi dettagli su questi miglioramenti effettuati al gioco in seguito alla demo, in gran parte dovuti proprio ai feedback da parte degli utenti. Tra le varie cose, si parla di riduzione sensibile dei tempi di caricamento, che dovrebbero diminuire ancora prima del lancio.

Viene eliminata la necessità di tornare alla mappa del mondo dopo aver visto un evento, consentendo così di vederli in successione senza dover tornare ogni volta alla mappa generale e rendendo così più fluido l'andamento, meno spezzettato e senza attese.

Aggiunto anche auto-play e la possibilità di saltare direttamente gli eventi, con la possibilità di recuperare le conversazioni nel log, oltre a un riepilogo su informazioni e dettagli sugli eventi che possono essere visti in seguito nel menù. Velocizzato anche il movimento del cursore.

Aggiunti i livelli di difficoltà "difficile" e "facile", in modo da creare nuove possibilità di bilanciamento. Per il resto, si tratta di una grande quantità di aggiunte e correzioni che vanno dal miglioramento dei controlli per la telecamera, del grado dello zoom, la possibilità di ruotare più velocemente l'inquadratura migliorando la sensibilità di tali comandi, aggiunta una modalità "simulazione" che consente di anticipare alcuni risultati delle azioni contro i nemici e aggiustamenti vari all'interfaccia.

Queste e molte altre variazioni porteranno a una versione decisamente più evoluta di Triangle Strategy nella sua data di uscita fissata per il 4 marzo 2022. La versione demo era stata peraltro analizzata nel nostro provato della demo lo scorso febbraio.