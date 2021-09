Triangle Strategy: data di uscita per il nuovo RPG di Square Enix su Nintendo Switch

Triangle Strategy definisce finalmente la propria uscita su Nintendo Switch, con una data di uscita fissata oggi da Square Enix per il proprio RPG strategico sulla console, in arrivo il 4 marzo 2022.

Tra i protagonisti del Nintendo Direct di stasera c'è stato anche Triangle Strategy, il nuovo RPG nipponico di stampo strategico in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch, con un nuovo trailer di presentazione e soprattutto la data di uscita fissata per il 4 marzo 2022, oltre ad alcune novità in arrivo.

Gli sviluppatori hanno fatto sapere che, attraverso la demo, sono riusciti a raccogliere una grande quantità di feedback da parte degli utenti, che hanno consentito di migliorare il gioco ulteriormente: tra le novità menzionate ci sono cambiamenti all'interfaccia, nuovi aggiustamenti al gameplay, la possibilità di rileggere i dialoghi e altri perfezionamenti.

Prendi il controllo di un gruppo di guerrieri nei panni di Serenoa, il rampollo del casato dei Wolfhort, e immergiti in una storia in cui ogni tua scelta può fare la differenza. Le decisioni più importanti rafforzeranno una delle tre convinzioni, Vantaggio, Morale e Libertà, che insieme determinano la visione del mondo di Serenoa e influenzano lo svolgimento della storia. Di fronte alle scelte fondamentali, vari personaggi esprimeranno il loro voto tramite la Bilancia risolutrice. In questi frangenti, i tuoi alleati e le decisioni passate possono determinare il fato di intere nazioni e dello stesso continente di Nortelia.

Per il resto, abbiamo visto che Triangle Strategy punta a 50 ore di gioco con molteplici finali, per ulteriori informazioni e le nostre impressioni vi rimandiamo al provato della demo, pubblicato a febbraio su queste pagine.