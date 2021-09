Mario Golf: Super Rush, le novità del secondo aggiornamento gratuito, disponibile ora

Durante il Direct 2021, Nintendo ha presentato il secondo aggiornamento gratuito di Mario Golf: Super Rush, che sarà disponibile subito dopo il termine della presentazione.

La novità di spicco del nuovo update gratuito è l'aggiunta di due nuovi golfisti, ovvero Koopa e Ninji. Entrambi hanno le loro caratteristiche uniche: Koopa ad esempio può rintanarsi nel suo guscio per sfrecciare sui percorsi, mentre Ninji è dotato di incredibile velocità.

Oltre ai personaggi giocabili, sono stati aggiunti due nuovi percorsi con cui giocatori potranno divertirsi e dimostrare le loro abilità da provetti golfisti in single player o in compagnia di amici. Come accennato in precedenza il secondo aggiornamento gratuito di Mario Golf: Super Rush sarà disponibile subito dopo il termine del Nintendo Direct.

Durante il Nintendo Direct è stata presenta anche Sunbreak, l'espansione massiccia di Monster Hunter Rise.