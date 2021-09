Nintendo Switch Online: il Nintendo 64 e il Megadrive arrivano con un abbonamento aggiuntivo ad ottobre

Niente Game Boy, come in molto pensavano. Che ne pensate?

Questp darà l'accesso ad un ricco catalogo di giochi storici, come Sin&Punishment, Ocarina of Time e tanti altri capolavori per Nintendo 64. Oltre a questi, assolutamente a sorpresa, arriveranno anche i giochi presi dal catalogo dello storico SEGA Megadrive, la console "rivale" del Super Nintendo. Quindi "robetta" del calibro di Ecco the Dolphin e Shining Force.

Il comunicato stampa

Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo: una nuova iscrizione per Nintendo Switch Online, in arrivo a fine ottobre, con un catalogo di classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. Oltre a offrire tutti i vantaggi delle iscrizioni attuali, come il gioco online, l'accesso a un catalogo in costante espansione di classici per NES e Super NES, e altro, permetterà, per la primissima volta, di giocare online a titoli come Mario Kart 64 insieme a un massimo di tre altri utenti (sono richiesti accessori aggiuntivi, venduti separatamente). I giochi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive disponibili al lancio sono elencati qui sotto, insieme ai titoli che si aggiungeranno prossimamente:

Giochi per Nintendo 64 disponibili al lancio:

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi's Story

Giochi per Nintendo 64 disponibili prossimamente (altri ancora arriveranno in seguito!)

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora's Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Giochi per SEGA Mega Drive disponibili al lancio:

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Gli iscritti a Nintendo Switch Online potranno presto preordinare due nuovi controller wireless ispirati ai controller originali per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, che possono essere utilizzati per giocare su Nintendo Switch a questo catalogo di classici. Maggiori dettagli su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, inclusi la data di lancio e il prezzo, verranno svelati in futuro.