GTA Trilogy: riferimenti all'Unreal Engine nel Rockstar Games Launcher

Uno dei rumor più insistenti dell'ultimo periodo è quello dedicato a GTA Trilogy, una pacchetto remaster di Grand Theft Auto classici, "confermato" da varie voci e fonti. Ora, il gioco appare anche all'interno del Rockstar Games Launcher su PC, con riferimenti all'Unreal Engine.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, all'interno del Rockstar Games Launcher sono state scovate delle linee di codice dedicate a GTA Vice City, GTA 3 e GTA San Andreas, tutte legate ad "Unreal". Si tratta ovviamente di un'informazione non ufficiale, ma che va a sommarsi a tanti altri report e rumor che sono circolati negli ultimi tempi.

Il nome ufficiale del gioco dovrebbe essere "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition". Ammesso che sia tutto vero, sarà interessante vedere che tipo di trattamento grafico sia stato dedicato a questi giochi classici molto amati. Si dovrà capire che tipo di rapporto vi sia tra questa remaster e le versioni mobile dei tre giochi: anche queste ultime utilizzano Unreal Engine, dopotutto.

Per il momento non possiamo fare altro se non attendere una conferma (o una smentita) da parte di Rockstar Games stessa. Kotaku afferma che la data di uscita è vicina.