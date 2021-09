GTA: The Trilogy - Definitive Edition: la data di uscita è vicina, per Kotaku

Un report pubblicato dai colleghi di Kotaku afferma che la data di uscita della tanto chiacchierata GTA: The Trilogy - Definitive Edition potrebbe essere più vicina di quanto crediamo. Per la precisione la raccolta dovrebbe arrivare nel mese di novembre di quest'anno.

Come vi abbiamo riportato sulle nostre pagine giusto poche ore fa Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition è apparsa nel database del GRAC, ovvero l'ente di classificazione della Corea del Sud, suggerendo un possibile annuncio imminente da parte di Rockstar Games.

Si tratta, secondo le informazioni trapelate nei scorsi mesi, di una raccolta che include le versioni rimasterizzate di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas e che dovrebbe arrivare su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Stadia e dispositivi mobile. Secondo alcune fonti inoltre tutti e tre i giochi sono stati ricostruiti con l'ausilio dell'Unreal Engine, con tutti i benefici al comparto grafico del caso.

Stando alle nuove informazioni pervenute ai redattori di Kotaku, GTA: The Trilogy - Definitive Edition verrà pubblicata nel mese di novembre di quest'anno. Le rimasterizzazioni sono state realizzate da Rockstar Dundee, studio situato in Scozia e uno degli ultimi ad essere entrato nella grande famiglia di Rockstar Games.

Le copertine di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas

Come al solito rumor simili vanno presi con i guanti in attesa di conferme ufficiali da parte di Rockstar Games, ma va detto che Kotaku è una fonte molto affidabile.

Da notare inoltre che a ottobre GTA 3 festeggerà il suo ventesimo anniversario e che Rockstar ha annunciato che per l'occasione svelerà delle "sorprese divertenti". A questo punto è lecito aspettarsi dunque l'annuncio di Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition il prossimo 22 ottobre, giorno nel quale per l'appunto cade l'anniversario di GTA 3.