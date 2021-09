MEDION Erazer X89044: lo zaino per notebook pensato per trasportare anche tastiera, cuffie e mouse

Il mondo è pieno di zaini per laptop, in questo caso fino a 17 pollici, ma non tutti sono pensati per portare comodamente anche tastiera, cuffie e mouse, essenziali soprattutto per i giocatori. Ed è in questo che si distingue lo zaino MEDION Erazer X89044, dotato di scomparti studiati appositamente per le specifiche periferiche, sia in termini di dimensioni che posizione.

La tasca per la tastiera dello zaino MEDION Erazer X89044 è espandibile, in modo da accogliere periferiche di dimensioni diverse

La dotazione dello zaino MEDION include spessore protettivo sull'esterno, spallacci imbottiti pensati per distribuire al meglio il carico e tessuto antipioggia ad alta resistenza, essenziale parlando di laptop. Il tutto a un prezzo di 44.95 euro, almeno sul mercato tedesco. Sul sito italiano di MEDION non è infatti disponibile ma l'arrivo del comunicato lascia pensare che spunterà presto.