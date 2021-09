NACON Revolution X Pro Controller: il joypad elite in preordine con bonus per chi acquista in anticipo

L'acquisto anticipato del joypad cablato NACON Revolution X Pro Controller include WRC 10 in versione Xbox, consegna anticipata e un gioco NACON, a scelta, in omaggio. Il preordine è disponibile sul sito ufficiale della compagnia, mentre la disponibilità effettiva è fissata per il 13 ottobre.

I bonus per il preordine del NACON Revolution X Pro Controller

Il NACON Revolution X Pro Controller compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC con Windows 10, ma presumiamo che sarà compatibile anche con Windows 11. Le caratteristiche includono stick intercambiabili concavi o convessi, regolazione della sensibilità, cavo di collegamento da 3 metri staccabile per un migliore trasporto e possibilità di salvare 4 profili personalizzati tarati con l'apposita applicazione. Tra le specifiche troviamo anche la compatibilità dell'attacco delle cuffie con il surround Dolby Atmos e la retroilluminazione per lo stick destro, asimmetrico come da tradizione Xbox.