Horizon Forbidden West, la statua di Aloy targata Dark Horse costa 399 dollari

Horizon Forbidden West farà il proprio debutto su PS5 e PS4 il 18 febbraio 2022, e verso la fine del prossimo anno potreste avere sulla mensola la meravigliosa statua di Aloy prodotta da Dark Horse.

Disponibile in preorder al prezzo di 399,99 dollari più spedizione, la statua riproduce la protagonista di Horizon Forbidden West (qui la nostra anteprima) in una posa piuttosto dinamica, con la lancia nella mano destra e l'arco nella mano sinistra.

È insomma una Aloy pronta a tutto quella che vediamo rappresentata dall'opera firmata PureArts, estremamente dettagliata e dipinta con grande cura, alta ben 28 centimetri e collocata su di una base circolare dal diametro di 27,3 centimetri.

Horizon Forbidden West, la statua di Aloy prodotta da Dark Horse vista di fronte

Horizon Forbidden West, la statua di Aloy prodotta da Dark Horse vista da dietro

Non si tratta peraltro della prima collaborazione fra Sony e Dark Horse: solo pochi giorni fa abbiamo dato la notizia della statua di Joel da The Last of Us 2, in quel caso un'opera alta 36 centimetri in scala con le statue di Ellie e Abby.

Prodotta in duemila pezzi, la statua di Aloy verrà spedita agli utenti che decidono di acquistarla nel periodo che va da agosto a ottobre 2022. Potete prenotarla cliccando qui.