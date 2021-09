The Last of Us 2, statua di Joel alta 36 cm prodotta da Dark Horse

Una statua di Joel da The Last of Us 2 prodotta da Dark Horse è appena stata annunciata da Naughty Dog nell'ambito delle celebrazioni per The Last of Us Day 2021.

Alta ben 36 centimetri con una base larga 25 centimetri, la statua riprende l'aspetto del personaggio in The Last of Us 2 (qui la recensione), ritraendolo con una pistola nella mano destra e l'immancabile chitarra nella mano sinistra.

The Last of Us 2, la statua di Joel prodotta da Dark Horse

Disponibile in preorder al prezzo di 199,99 dollari, a cui bisognerà tuttavia aggiungere i costi relativi alla spedizione ed eventualmente i dazi doganali, la statua è effettivamente molto bella e dettagliata.

Naturalmente si tratta di un'opera perfettamente in scala con i precedenti modelli realizzati da Dark Horse, nello specifico Ellie con l'arco, Ellie con il machete e Abby.

The Last of Us 2, le statue di Joel, Ellie e Abby prodotte da Dark Horse

Insomma, acquistando anche la statua di Joel potrete completare la vostra collezione da veri fan di The Last of Us, dando vita a una composizione di grande impatto.