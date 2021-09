Far Cry 6, un video di gameplay mostra la modalità cooperativa del gioco Ubisoft

Far Cry 6 includerà una divertente modalità cooperativa che IGN ha voluto mostrare in azione con un video di gameplay tratto appunto dall'ultimo episodio della serie Ubisoft.

Come avrete letto nel nostro provato di Far Cry 6, l'avventura che ci vedrà stavolta esplorare l'isola di Yara si preannuncia solida come sempre, ricca di contenuti e dotata di uno spunto extra rappresentato proprio dalla co-op per due giocatori.

Nel filmato i redattori di IGN hanno preso possesso di un paio di veicoli a caso e si sono messi a girare all'interno degli scenari in cerca di nemici, nella fattispecie le truppe militari al servizio del dittatore Anton Castillo, interpretato nel gioco da Giancarlo Esposito.

Fra le sequenze spettacolari spiccano senz'altro quelle in cui i personaggi aprono il fuoco contro un elicottero utilizzando mitragliatrici pesanti, abbattendolo dopo una serie di raffiche e godendosi l'esplosione del veicolo in lontananza.

Far Cry 6 sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 7 ottobre. Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata al nostro speciale dedicato a Yara, il cast e il cuore dietro il blockbuster di Ubisoft.