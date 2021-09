The Last of Us Remastered e Left Behind in offerta su PS Store a metà prezzo

The Last of Us Remastered e la versione stand alone dell'espansione Left Behind sono disponibili in offerta su PS Store a metà prezzo. La promozione durerà fino alle 00.59 del 28 settembre.

Certo, non sono questi i nuovi contenuti promessi da Naughty Dog per The Last of Us Day 2021, che cade appunto oggi, ma rientrano senza dubbio nell'ambito delle celebrazioni per l'eccellente serie action adventure.

Se dunque non l'avete ancora acquistato, The Last of Us Remastered (qui la recensione) per PS4 può essere vostro a 9,99€ anziché 19,99, mentre la versione stand alone del DLC Left Behind (che comunque è incluso nella remaster) è disponibile a 4,99€ anziché 9,99.

Non è tutto: l'iniziativa mette a sconto anche una serie di pacchetti scaricabili per arricchire l'esperienza di The Last of Us, ad esempio il Bundle Reietti a 3,49€ anziché 6,99 oppure il Bundle Armi Sopravvissuto a 2,99€ anziché 5,99, o ancora i vari DLC con le provocazioni e le esecuzioni supplementari.

Per il resto, come detto, rimaniamo in attesa di eventuali annunci da parte di Naughty Dog per festeggiare in maniera appropriata The Last of Us Day 2021, annunci che riporteremo prontamente.