The Last of Us: "nuovi contenuti" promessi da Naughty Dog per l'outbreak day

The Last of Us si avvicina all'outbreak day, ovvero la celebrazione annuale della serie che si fa corrispondere al giorno in cui, secondo la storia originale, è avvenuto l'avvio del contagio che ha distrutto l'umanità, ovvero il 26 settembre e per questa occasione Naughty Dog ha promesso anche "nuovi contenuti", a quanto pare.

Come da tradizione, Naughty Dog e PlayStation hanno già annunciato una serie di prodotti in vendita legati a The Last of Us, principalmente capi d'abbigliamento che ricordano quelli indossati dai protagonisti ma anche le chitarre di Ellie disponibili direttamente sul PlayStation Gear Store, che peraltro essendo prodotte da Taylor sono anche degli ottimi strumenti a prescindere dalla customizzazione.

Tuttavia, potrebbe non limitarsi a questo la celebrazione di The Last of Us, nonostante solitamente non si vada molto oltre.

The Last of Us 2, Ellie in una scena del gioco

Sul PlayStation Blog americano è infatti intervenuto Joshua Bradley, designer of Communication presso Naughty Dog, il quale ha riferito che sono previsti del "contenuti completamente nuovi" per il 26 settembre.

"Oltre ai prodotti riportati qui sotto, sveleremo anche dei contenuti completamente nuovi il 26 settembre alle ore 18:00", si legge nel comunicato da parte del membro di Naughty Dog. L'idea è che, in tale giorno, il team possa svelare qualcosa di nuovo anche per quanto riguarda i videogiochi.

Ci saranno dunque nuovi contenuti per The Last of Us 2? Qualche aggiornamento sul presunto The Last of Us Remake o forse l'annuncio della vociferata modalità multiplayer Fazioni che potrebbe essere pubblicata come titolo a parte? Non resta che attendere domenica 26 settembre per saperlo.