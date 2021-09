Life is Strange Remastered Collection: data di uscita ufficiale svelata

Square Enix ha annunciato la data di uscita di Life is Strange Remastered Collection: il pacchetto di gioco arriverà il 1° febbraio 2022. Sarà disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e Google Stadia.

Life is Strange Remastered Collection include versioni visivamente potenziate di Life is Strange, il capitolo originale realizzato da Dontnod che ha dato il via alla saga, e Life is Strange Before the Storm, il prequel che segue le vicende di Chloe e Rachel, realizzato da Deck Nine Games.

I due giochi avranno texture e modelli migliori, un nuovo motore grafico che migliora gli effetti di luce. Quanto creato con il motion capture di Life is Strange True Colors (più recente capitolo della saga, da poco reso disponibile) è stato inoltre sfruttato per migliorare i personaggi. Per quanto abbiamo visto non si tratta di una modifica enorme, ma aiuta a eliminare in parte la sensazione che si tratti di un gioco indie del 2015. Ecco un video confronto che mostra i cambiamenti.

Life is Strange Remastered Collection

Nella nostra recensione di True Colors vi abbiamo spiegato che "Life is Strange: True Colors è la prova che i ragazzi di Deck Nine si meritavano tutta la fiducia che abbiamo riposto in loro. Questo nuovo capitolo, staccato dai precedenti se non per la presenza di Steph, ripresa da Before the Storm e qui ammantata di un ruolo più importante, non commette l'errore di Life is Strange 2 e Tell Me Why: non c'è alcun tema sociale da inseguire, nessun aspetto del personaggio da stressare perché è il tema importante del momento."