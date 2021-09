Windows 11 pronto al lancio: l'ultima versione beta per Insider è disponibile come Release Preview

La build beta per Insider più recente di Windows 11 è arrivata sul canale Release Preview ed è con tutta probabilità proprio quella che ci troveremo a installare a partire dal 5 ottobre, giorno di partenza del lancio in roll out del nuovo sistema operativo Microsoft. Si tratta infatti della versione 22000.194, evoluzione della build destinata ai manufacturer (RTM), che gode di qualche rifinitura e della risoluzione di alcuni bug.

Non include quindi novità di rilievo, ma corrispondendo alla versione di lancio dovrebbe poter essere installata senza troppi timori, procedimento piuttosto semplice, da chi nutre qualche dubbio ma brama mettere le mani sulla distribuzione ufficiale. Chi invece ha già compiuto il passo verso il nuovo sistema operativo, può effettuare l'aggiornamento che compare come update opzionale nella sezione Windows Update.

Detto questo, ci aspettiamo comunque che nei primi mesi Windows 11 si trovi ad affrontare qualche problema di rodaggio, tipico di tutti i sistemi operativi, incorporando anche ottimizzazioni importanti alla gestione della priorità delle applicazioni in primo piano, supporto Android seppur destinato ad arrivare in un secondo momento e novità rilevanti che dovrebbero includere il comparto gaming. Rinunciando però al supporto ai 32-bit ed essendo in buona parte un'evoluzione di Windows 10, potrebbe risultare più stabile delle precedenti incarnazioni di Windows. D'altronde parte del lavoro deriva da quanto fatto con il mai pubblicato Windows 10X, compresa la nuova interfaccia che torna a guardare a tablet e ultraportatili, ma questa volta senza tile in modo da adattarsi senza problemi anche al normale uso su desktop.

Le diverse anime di Windows 11 e del Microsoft Surface Laptop Studio sembrano la perfetta ricetta per un matrimonio felice

Mostrando fiducia nel suo nuovo sistema operativo, Microsoft ha deciso di combinare il lancio di Windows 11 con i nuovi dispositivi Microsoft surface tra cui spiccano il Microsoft Surface Laptop Studio, un potente ultraportatile con schermo inclinabile, e il Microsoft Surface 8 Pro, un 2 in 1 con tastiera staccabile che si propone come il più potente al mondo nella sua categoria. Il tutto condito dal Surface Go 3 e da una nuova Surface Slim Pen 2, più precisa e dotata di feedback aptico per simulare l'utilizzo di una vera penna.