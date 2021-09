Bayonetta 3: alcune meccaniche sembrano prese da Scalebound, dice un ex PlatinumGames

Bayonetta 3 è stato finalmente mostrato in azione con un primo trailer del gameplay durante il Nintendo Direct della notte scorse, ed è interessante notare come alcune meccaniche del gioco sembra siano state prese da Scalebound, secondo quanto suggerito da un ex-membro di PlatinumGames.

Non è un'informazione che arriva direttamente dagli sviluppatori impegnati, ma JP Kellams, che ha fatto parte del team nipponico tempo addietro, ha fatto notare come alcune caratteristiche del gameplay di Bayonetta 3 sembrino derivare dal lavoro svolto su Scalebound, noto action game che sarebbe dovuto essere un'esclusiva Xbox One ma fu protagonista di una clamorosa cancellazione da parte di Microsoft e PlatinumGames.

A dire il vero, guardando in particolare la parte finale del trailer a qualcuno potrebbe essere sovvenuto un possibile collegamento tra i due giochi: quando Bayonetta evoca una sorta di gigantesco drago per combattere una creatura enorme, era facile ripensare agli sprazzi di gameplay che avevamo visto anni addietro su Scalebound.

Potrebbe essere proprio così: JP Kellams ha messo in evidenza come il director di Bayonetta 3 sia Yusuke Miyata, che in precedenza era stato lead designer di Scalebound, facendo anche presente come si tratti di una persona dotata di grande talento, cosa che rende ancora più interessante il gioco.



Ha inoltre aggiunto la questione sul collegamento tra i due giochi: "Il sistema di controllo dell'evocazione sembra MOLTO simile alla meccanica che avevamo sperimentato in Scalebound per controllare Thuban. Ora che ho rivisto il trailer, sono ancora più esaltato".



Dunque non si tratta proprio di un'informazione ufficiale ma piuttosto di una deduzione da parte di una persona che, comunque, ha lavorato attivamente a Scalebound e ha dunque delle basi per poter suggerire una connessione del genere. Bayonetta 3 è stato annunciato nel lontano 2017 ma si è mostrato praticamente solo ieri notte per la prima volta, con un esaltante trailer del gameplay. Non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe arrivare nel 2022 su Nintendo Switch.