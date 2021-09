The Division 2: update 1.35 svelato, ecco le novità dell'aggiornamento

Sono passati pochi giorni dal precedente aggiornamento, ma Ubisoft ha già pubblicato l'update 1.35 di The Division 2. Oggi, 24 settembre 2021, è disponibile la nuova patch, che si occupa di risolvere alcuni problemi. Si tratta di un aggiornamento per tutte le piattaforme.

Precisamente, l'update 1.35 di oggi - 24 settembre - è stato inserito tra le 9:30 e le 12:30, ora italiana. In questo momento dovrebbe essere già disponibile e la manutenzione di The Division 2 dovrebbe essere terminata. Per quanto riguarda le novità introdotte, ecco quanto è stato riportato dalla patch note ufficiale:



Risolto un problema legato a dei personaggi invisibili e invincibili su console

Esteso di una settimana l'evento Golden Bullet su tutte le piattaforme

Per il momento questo è quanto è stato riporto ufficialmente dalla patch note. Nel caso nel quale vi siano altre modifiche, non mancheremo di segnalarvele. Come detto, inoltre, è stato da poco pubblicato un altro update, precisamente il numero 1.34, di cui vi abbiamo parlato qui.

The Division 2: un edificio ricoperto di vegetazione, di notte

Il numero 1.33, invece, risaliva allo scorso giugno e aveva dato il via a una nuova stagione.