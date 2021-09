The Division 2: update 1.34 svelato, ecco le novità dell'aggiornamento

Ubisoft ha pubblicato la patch note dell'update 1.34 di The Division 2. L'aggiornamento richiede circa 3 ore ed è iniziato alle 09:30 (ora italiana): dovrebbe terminare quindi intorno alle 12:30 di oggi, 21 settembre 2021. Vediamo tutti i dettagli su quanto modificato.

La patch note dell'update 1.34 di The Division 2 pubblicata da Ubisoft segnala:



Risolto un problema che rendeva i giocatori invisibili se un giocatore faceva esplodere la bomba adesiva EMP mentre interagiva con una scala.

Risolto un problema per cui i giocatori potevano usare/lanciare all'infinito l'abilità trappola Shrapnel senza cooldown quando avevano quattro pezzi del set Rigger.

Risolto un problema per cui i giocatori potevano scavalcare una recinzione nel Coney Island Ballpark e raggiungere un'area non giocabile.

The Division 2: una della ambientazioni di gioco, con alberi e vegetazione

Queste sono tutte le novità condivise da Ubisoft per la patch note 1.34 di The Division 2. Il gioco sparatutto aveva ricevuto il precedente update a inizio giugno: tale aggiornamento aveva dato il via alla stagione 6 (che è una riproposizione della terza stagione).

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo sull'aggiornamento di The Division 2. Se ci dovessero essere altre informazioni "segrete", potremo scoprirle solo dopo l'arrivo dell'aggiornamento.

Rimanendo in casa Ubisoft, ecco le ultime informazioni su ​Far Cry 6: Giancarlo Esposito smonta le armi dei guerriglieri in video, in tutti i sensi.