Surface Laptop Studio: un potente ultraportatile con GPU GeForce e schermo da 120 Hz convertibile

Durante l'evento online dedicato ai nuovi dispositivi Microsoft Surface come il Surface Pro 8, è spuntato un nuovo il nuovo Surface Laptop Studio, in arrivo il 5 ottobre assieme a Windows 11, che va a rimpiazzare il Surface Book piazzandosi tra questo e il Surface Studio. Mantiene infatti la possibilità di trasformarsi in un tablet, ma non prevede più il distaccamento del display dalla tastiera, preferendo un particolare meccanismo a slittamento che prevede tre posizioni. Ed è grazie a questa formula che può puntare a caratteristiche più elevate del diretto predecessore, includendo tra le opzioni CPU Intel Core i7 di undicesima generazione, GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti e schermo touchscreen PixelSense da 14,4 pollici e 120 Hz di refresh.

Il Surface Laptop Studio è pensato per la massima fruibilità, dal lavoro al gaming

La combinazione tra l'ottima qualità costruttiva e il design del Surface Laptop Studio, già visto in casa Sony e HP, promette un dispositivo robusto quanto versatile, pensato per combinare fruibilità e una potenza decisamente elevata per un dispositivo 2 in 1 da 14,4 pollici. Questa infatti la diagonale dello schermo PixelSense da 2400 x 1600 che combina tecnologia touchscreen, necessaria per utilizzare il dispositivo come un tablet, con 120 Hz di refresh e Dolby Vision. Il tutto in funzione di un dispositivo che punta a soddisfare un'amplia platea, dai creator per arrivare a studenti, prosumer e chiunque si possa permettere un ultraportatile di lusso.

Parliamo di un prezzo di partenza di 1599,99 dollari, ovviamente relativo ai modelli con Intel Core i5 che tra l'altro sono limitati a grafica integrata, seppur di buon livello grazie alla GPU Intel Iris Xe dei processori Intel di undicesima generazione. Ci aspettiamo quindi cifre piuttosto elevate per i modelli di punta che come abbiamo detto prevedono quad core Intel Core i7 di undicesima generazione e NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti con 4 GB di memoria dedicata. Inoltre sarà possibile montare fino a 32 GB di memoria e fino a 2 TB di storage SSD, rimovibile. Universale invece la connettività che include 2 porte USB Thunderbolt 4 con modalità di uscita video in 4K.

Le tre modalità di posizionamento del Microsoft Surface Laptop Studio

Il prezzo, è naturale, dipende anche dal particolare schermo reclinabile che come abbiamo anticipato gode di tre modalità di posizionamento. La prima è quella Laptop, che forma la prima parte del nome del dispositivo e la terza, quella tablet, si chiama Studio e completa il nome. Ma in mezzo c'è una modalità stage, con schermo che copre la tastiera restando però in verticale, ed è pensata per trasformare il dispositivo in uno schermo nell'ottica di conferenze, film o gaming. Risulta inoltre perfetto, ma la cosa ovviamente non ci sorprende, per beneficiare a tutto tondo delle novità di Windows 11 che guarda con molta attenzione a tablet e ultraportatili, anche nelle novità legate all'ottimizzazione.