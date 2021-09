Xbox Series X|S: update permette di usare i vecchi Gamerpic di Xbox 360, per gli Skip Ahead Alpha

Un nuovo update dedicato agli Xbox Skip Ahead Alpha Insiders permette ai giocatori di Xbox Series X|S di usare i vecchi Gamerpic di Xbox 360. L'informazione è stata condivisa da Eden Marie, Engineering lead presso Xbox.

L'opzione di ritornare alla Gamerpic di Xbox 360 sarà disponibile unicamente per coloro che dispongono di una account Xbox 360 valido, secondo quanto segnalato da GamingBolt. Ogni cambiamento alla Gamerpic su Xbox 360 sarà applicato automaticamente anche a Xbox Series X|S. Non sembra una procedura comodissima, ma i fan più hardcore di Microsoft potrebbero voler riottenere la propria vecchia Gamerpic in ogni caso.

Questa novità dell'aggiornamento, infatti, è stata introdotta proprio in risposta alle richieste dei giocatori. Come potete vedere anche dal tweet qui sotto, la vecchia Gamepic ha forma quadrata, mentre quelle nuove hanno perlopiù forma circolare. Semplicemente la vecchia immagina sarà inscritta all'interno di una circonferenza. La risoluzione dell'immagine non aumenta, quindi non è bellissimo da vedere, ma anche questo fa parte del fascino.

