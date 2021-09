Metal Gear Solid 2: kojima voleva Hans Zimmer alla colonna sonora, ma costava troppo

Nelle fasi iniziali dello sviluppo di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Hideo Kojima e la producer Rika Muranaka volevano Hans Zimmer per comporre la colonna sonora del gioco, ma il maestro costava un po' troppo e non si accontentò della cifra propostagli.

A raccontarlo è stata la Muranaka in un'intervista con Game Developer, in cui ha parlato del suo lavoro sulla colonna sonora di Metal Gear Solid 2: "Andammo da Media Ventures (ora Remote Control Productions), ossia lo studio di Hans Zimmer. All'inizio volevamo Zimmer, ma lui disse che non lo avrebbe fatto per la cifra proposta. Costa così tanto, è ridicolo."

Con Zimmer fuori dai giochi, Kojima chiese alla Muranaka di contattare il compositore inglese Harry Gregson-Williams, che aveva lavorato con Zimmer. Era un compositore emergente, ma si era già fatto conoscere con il film Enemy of the State.

Gregson-Williams accettò di buon grado, senza sapere che avrebbe collaborato ancora con Kojima in altri Metal Gear e che la sua carriera di compositore videoludico si sarebbe estesa ad altre serie, come quella Call of Duty. Stando alle sue parole, prima di Metal Gear Solid 2, non aveva mai pensato di lavorare nel mondo dei videogiochi. All'inizio in realtà, non sapeva proprio che doveva fare. Kojima gli spedì un'email chiedendogli 30 secondi per una sezione "sneaky" e Gregson-Williams dovette farsi spiegare il termine perché non aveva capito a cosa facesse riferimento. Del resto aveva iniziato la sua carriera per diventare un compositore di colonne sonore cinematografiche, dove di solito aveva davanti la parte del film di cui doveva comporre la colonna sonora.

Alla fine la colonna sonora di Metal Gear Solid 2 fu uno sforzo congiunto tra Gregson-Williams, Muranaka e un team interno di Konami (in particolare Norihiko Hibino). Chissà come sarebbe stata se Zimmer avesse accettato di comporla.