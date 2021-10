Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, Sabaku sarà un NPC e altri aggiornamenti

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è protagonista di alcune novità interessanti, comunicate in queste ore dal team Gamera e che riguardano lo stato di avanzamento dei lavori sull'action RPG in questione e una particolare collaborazione con il noto youtuber Michele Poggi (Sabaku no Maiku).

Lo scorso agosto abbiamo parlato di Alaloth, il gioco sopravvissuto a mille avversità attraverso un'intervista con gli sviluppatori, oggi emergono ulteriori informazioni attraverso un lungo update pubblicato sulla pagina Steam dedicata, che potete trovare a questo indirizzo.

In questo vengono spiegati i vari ritardi in cui il team è incappato a causa anche della pandemia da Covid, con il 2021 che tuttavia sta rappresentando un rilancio vero e proprio e il raggiungimento di importanti milestone per il progetto, che verranno esplicitati più nel dettaglio più avanti.

Shaba-Ku, ovvero il personaggio modellato su Sabaku in Alaloth

Gli elementi su cui lo sviluppo si sta concentrando, al momento, sono soprattutto il sistema di combattimento e la gestione di esperienza e statistiche.

Ovvero l'elemento centrale dell'RPG classico: Gamera Interactive ha riferito che gli sforzi sono ora concentrati nel perfezionare il sistema di combattimento a base di abilità, con la particolarità delle tre diverse Ways of Power, ovvero le specializzazioni, che a loro volta si declinano in base alle altre caratteristiche scelte per il personaggio.

Nell'update viene inoltre spiegato meglio il sistema di progressione dei combattenti e la loro evoluzione in termini di abilità e stat, oltre a dettagli sulla mappa del mondo esplorabile, il calendario, altri campioni e le cavalcature.

Un elemento piuttosto particolare riguarda poi la collaborazione con Sabaku, che a quanto pare porta il noto youtuber italiano ad avere un vero e proprio NPC all'interno di Alaloth costruito sulle sue fattezze e caratteristiche. L'ultimo trailer ufficiale di Alaloth: Champions of the Four Kingdoms risale alla Gamescom 2020.