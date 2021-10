Genshin Impact: Arataki Itto svelato da miHoYo, ecco i primi dettagli

A pochissimi giorni dal lancio dell'Update 2.2 di Genshin Impact, miHoYo ha svelato ufficialmente Arataki Itto, un nuovo personaggio che tanto aveva fatto parlare di sé nelle scorse settimane grazie a leak e datamine, nonché condiviso nuovi dettagli su Gorou. Entrambi i personaggi potrebbero arrivare con la versione 2.3 del noto Action RPG.

Arataki Itto viene descritto (o meglio si autoproclama) come il "primo e più grande leader della Arataki Gang". Inoltre è "veloce come il vento e potente come un tuono, è un uomo intrepido nelle cui vene scorre il sangue di Oni". Itto utilizza l'elemento Geo e, stando al primo artwork ufficiale che potete ammirare qua sotto, dovrebbe combattere utilizzando le Claymore.

Gorou invece è una vecchia conoscenza per chi ha giocato all'arco narrativo di Inazuma di Genshin Impact. È un guerriero dalle fattezze canine (orecchie e coda) e il generale dell'esercito di Watatsumi. Combatte utilizzando l'arco ed è dotato di poteri di elemento Geo. È "nato con intuito da combattimento animalesco e con una volontà tenace, riesce a trovare la via per la vittoria anche nei momenti più ciritici."

Il fatto che miHoYo abbia svelato su Twitter Arataki Itto e condiviso nuovi dettagli su Gorou probabilmente significa che entrambi i personaggi saranno disponibili con i banner della versione 2.3 di Genshin Impact, che dovrebbe arrivare il 24 novembre.

Nel frattempo il 13 ottobre sarà disponibile la versione 2.2 di Genshin Impact che introdurrà Thoma come personaggio giocabile, una nuova isola e nemici, eventi e i rerun dei banner di Childe e Yu Thao. Inoltre giusto pochi giorni fa miHoYo ha svelato ufficialmente Honkai: Star Rail, un nuovo gioco di ruolo con combattimenti a turni in arrivo su PC e dispositivi mobile.