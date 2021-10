Honkai: Star Rail è un nuovo GDR dagli autori Genshin Impact, trailer e primi dettagli

Annunciato pochi giorni fa con un teaser, oggi miHoYo ha pubblicato il primo trailer ufficiale e svelato nuovi dettagli su Honkai: Star Rail, un nuovo GDR a turni realizzato dagli autori di Genshin Impact e Honkai Impact 3rd in arrivo su PC, iOS e Android.

In Honkai: Star Rail i giocatori viaggeranno con l'Astral Express ed esploreranno le "meraviglie infinite" della galassia. Stando alle poche informazioni condivise sul sito ufficiale, sappiamo che il gioco sarà un gioco di ruolo a turni con elementi strategici, con la possibilità di formare un team personalizzato. Inoltre sono stati presentati vari personaggi, tra cui March 7th, Himeko, Seele e Welt, che possiamo vedere in azione anche nel trailer.

Coloro interessati possono tentare la fortuna e iscriversi alla closed beta di Honkai: Star Rail sul sito ufficiale, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli, come una finestra di lancio per le varie piattaforme e se saranno presenti meccaniche da gacha, come le altre produzioni di miHoYo. Con tutta probabilità maggiori informazioni verranno svelate nei prossimi mesi.

Rimanendo in casa miHoYo, pochi giorni fa sono state annunciate le novità in arrivo con l'Update 2.2 di Genshin Impact.