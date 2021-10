PlayStation e Xbox nel 2021 hanno avuto molti più giochi rispetto al 2020

Pensate che il 2021 sia un'annata sottotono in termini di quantità di produzioni videoludiche? Beh, vi sbagliate. Stando ai dati riportati da Matt Piscatella, noto analista di NPD, nel corso di quest'anno sono usciti tra il 34% e il 66% di titoli in più per Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One rispetto al 2020.

Come possiamo notare dal grafico proposto da Piscatella, che tiene conto sia delle uscite retail che quelle digitali, nel 2021 sono usciti la bellezza di 1.543 giochi su Nintendo Switch, il 34% in più rispetto a quelli arrivati sulla console della grande N nello stesso periodo del 2020, per la precisione 1.152.

L'incremento più grande però è per PS5 e PS4. Nel 2021 sono usciti ben 1.171 giochi contro i 704 dell'anno precedente, con un incremento del 66%. Per quanto riguarda Xbox Series X|S e Xbox One invece durante il corso di quest'anno sono arrivati 889 titoli, con un aumento del 61% rispetto al 2020, dove ne erano usciti 551.

Piscatella inoltre afferma che nel 2019 sono usciti 1.097 giochi per Switch, 692 per PlayStation e 453 per Xbox, il che significa che c'è stata una crescita costante negli ultimi due anni. L'analista afferma che il 2021 potrebbe trattarsi probabilmente dell'annata più prolifica di sempre per il mercato videoludico, seppur non può confermarlo al 100%, visto che NPD non ha registrato dati in merito per ogni annata.

E per quanto riguarda Steam? Stando a SteamSpy fino ad ora sono usciti 7.978 giochi. Purtroppo in questo caso non è possibile fare un confronto diretto e preciso con l'anno scorso, ma sommando le uscite fino a fine settembre 2020 il totale è di 6.869. Quindi anche in questo caso sembrerebbe esserci stato un discreto aumento di uscite per la piattaforma di Valve.

Nel frattempo Rockstar si prepara ad accrescere i numeri riportati qua sopra, grazie a Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, annunciata ufficialmente poche ore fa.