GTA Trilogy: Definitive Edition, i remaster vi hanno convinto?

Dopo la presentazione ufficiale, sono infine arrivati i materiali video e le immagini di GTA The Trilogy: The Definitive Edition, sia per quanto riguarda i canali ufficiali che quelli ufficiosi, consentendo così di avere una visione un po' più completa di quello che ha fatto Rockstar Games in questa occasione. L'idea di una rimasterizzazione della trilogia originale è sempre stata un po' controversa, ma in linea di massima i commenti sono sempre stati piuttosto positivi, anche dopo il primo trailer che ha dimostrato come l'operazione fosse precisamente afferente alla categoria della rimasterizzazione, ovvero non un remake ma una rielaborazione tecnica effettuata sulla base originale.

Le risposte ai materiali diffusi quest'oggi sembrano invece un po' più contrastanti, tra chi continua comunque ad apprezzare il lavoro svolto da Rockstar Games e l'approccio rispettoso nei confronti degli originali e chi invece lo reputa un compitino svolto senza troppo sbattimento.

Un elemento di particolare discussione è ovviamente il prezzo del pacchetto, che viene venduto alla cifra più o meno standard dei giochi nuovi (almeno per quanto riguarda la generazione passata), ovvero sui 60 euro. Considerando che all'interno si trovano tre titoli messi tutti insieme e decisamente sostanziosi, la cifra richiesta è piuttosto consona, ma molti commenti sotto notizie, video e discussioni su forum vari fanno notare come per un prezzo del genere sarebbe stato auspicabile un maggiore lavoro di rielaborazione. L'idea di mantenere lo stile originale, recuperandone modelli e scenari e ammorbidendoli in modo da ottenere un effetto intermedio tra la ricerca del realismo per quanto questo potesse essere raggiunto quasi 20 anni fa e una stilizzazione cartoonesca continua ad essere piuttosto apprezzata, ma l'effetto generale ha alti e bassi.

Tra i problemi maggiore discussi nelle critiche c'è, in base ad alcune impressioni trapelate in rete, che nonostante un impianto grafico non propriamente impressionante i giochi non garantiscano comunque il mantenimento dei 60 fps, che sarebbero stati probabilmente l'aggiunta più gradita, considerando una rielaborazione grafica non troppo profonda. Altri fanno presente come risultati migliori sarebbero stati raggiunti su PC attraverso l'uso dei giochi originali con l'applicazione delle mod, cosa che alimenta ulteriormente la polemica su un'altra scelta alquanto dubbia intrapresa da Rockstar con il lancio di questa Definitive Edition: la rimozione totale degli originali dagli store digitali. Ulteriori fonti di scontento arrivano anche dalla forte riduzione effettuata alla colonna sonora con l'eliminazione di diverse tracce storiche non più in linea con la gestione dei diritti.

D'altra parte, ci sono comunque anche tante impressioni positive e non c'è dubbio che il richiamo del nome farà ancora la sua parte anche in questo caso. Con GTA 6 che è ancora una chimera, non c'è dubbio che questa Definitive Edition della trilogia possa placare la fame di Grand Theft Auto "nuovi" che si è ormai diffusa in tutto il mondo, nonostante GTA 5 continui a vendere come il pane. In definitiva, ci sono effettivamente degli elementi dubbi nella conduzione di questa operazione di rilancio da parte di Rockstar Games, su tutti la perentoria eliminazione delle versioni originali e forse anche un prezzo di lancio non proprio commisurato, ma c'è da dire che, almeno dal punto di vista stilistico, la rimasterizzazione è stata effettuata con grande coerenza e rispetto per i titoli originali.

GTA Trilogy Definitive Edition: l'applicazione di effetti atmosferici cambia in maniera notevole l'aspetto degli scenari

Come riferito da molti, le Definitive Edition sono proprio "come i giochi originali nei nostri ricordi", ovvero quelle versioni inconsciamente migliorate ed edulcorate da tutti i limiti tecnici che spesso ricordiamo pensando ai giochi che abbiamo amato nel passato e che spesso si scontrano violentemente con la prova dei fatti, quando invece andiamo effettivamente a rivederli. Ecco, da questo punto di vista, GTA Trilogy ha il pregio di farci tornare in quei tre giochi storici senza farci sbattere troppo con la realtà e già questo potrebbe valere il prezzo non bassissimo del biglietto.