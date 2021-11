Among Us X Arcane: al via il crossover con i costumi della serie TV Netflix

Con l'arrivo di Arcane, Among Us ha dato il via a un evento di collaborazione, grazie al quale potremo travestire astronauti e, l'impostore tra di loro, come i personaggi della serie animata Netflix di League of Legends. Il crossover è disponibile da ora fino al 31 dicembre 2021.

Tra i vari travestimenti disponibili troviamo vari accessori, capigliature e abiti di Jinx, Vi, Caitlyn e gli altri protagonisti di Arcane, che potremo utilizzare tramite gli appositi Cosmicubi disponibili da ora nel gioco di Innersloth.

Among Us X Arcane

Ecco l'elenco completo dei travestimenti a tema Arcane di Among Us:

Capelli di Heimerdinger

Baffi di Heimerdinger

Suit di Heimerdinger

Poro di Heimerdinger

Elmo Enforcer

Armatura Enforcer

Cappello di Caitlyn

Uniforme di Caitlyn

Capelli di Vi

Abbigliamento di Vi

Capelli di Jinx

Goggole di Jinx

Abbigliamento di Jinx

Capelli di Jayce

Suit Consiglio di Jayce

Chomper

Goggle di Claggor

Come accennato in precedenza, il Cosmicubo di Arcane sarà disponibile solo fino al 31 dicembre 2021 prima di scomparire dal negozio. Una volta acquistato, tuttavia, sarà vostro per sempre.

Nel frattempo Among Us si prepara al lancio su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Xbox Game Pass con tanto di edizione fisica e da collezionisti.