Among Us: data di uscita per PS5, PS4, Xbox Series X e Xbox One svelata

Innersloth ha finalmente annunciato la data di uscita di Among Us per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Il gioco sarà disponibile sia in versione digitale che fisica a partire dal 14 dicembre 2021. Sarà incluso sin dal lancio nel catalogo di Xbox Games Pass.

Per chi non lo conoscesse, Among Us è un gioco indie multiplayer dove i giocatori devono collaborare per riparare un astronave e mettersi in salvo. Tuttavia tra di loro c'è uno o più impostori che avranno l'obiettivo di sabotare e uccidere gli altri giocatori senza farsi scoprire. Il gioco è partito un po' in sordina inizialmente, ma in seguito è diventato un grandissimo successo, sopratutto grazie al passaparola e al supporto degli influencer su piattaforme come Twitch.

Among Us, un impostore uccide un povero innocente

Oltre alla versione digitale, al lancio sarà disponibile la "Crewmate Edition" al prezzo di 32,99 euro che include:

il gioco base Among Us e tutti gli oggetti del DLC: il Pacchetto Airship, il Pacchetto skin Polus e MIRA HQ, il Pacchetto compagni Criceto, il Pacchetto compagni Xenogranchio, il Pacchetto compagni Cerebrolumaca, il Pacchetto compagni Stickmin e il Pacchetto Mininauta.

Contenuti scaricabili speciali

Custodia lenticolare 3D di Hannako Lambert del Dual Wield Studio

Adesivi Sindrome dell'impostore di Alyssa Herman

1 di 12 schede d'accesso speciali olografiche MIRA HQ di Hannako Lambert del Dual Wield Studio

Il poster della mappa Skeld ripiegato, creato da Cannon Kissane

Un codice riscattabile per 6 sfondi PC/Phone a cura di Amy Liu dell'Innersloth

Nel corso del 2022 saranno disponibili anche altre due edizioni da collezione di Among Us, la Impostor Edition (49,99 dollari) e la Ejected Edition (89,99 dollari) che, tra le altre cose includono anche un peluche, con data di uscita ancora da confermare.