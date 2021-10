Age of Empires 4 è in fase gold, nessun ritardo per l'uscita del gioco

A una settimana esatta dal lancio, Age of Empires 4 è entrato ufficialmente in fase gold. La conferma è arrivata dal sito ufficiale del gioco, il che assicura dunque che non ci saranno ritardi rispetto alla data di uscita, fissata per giovedì 28 ottobre su Steam, Windows Store e Xbox Game Pass per PC.

Giusto pochi giorni fa, il canale YouTube ufficiale di Age of Empires 4 ha pubblicato un lungo e approfondito video gameplay, che mostra uno scontro tra francesi e cinesi, il tutto con il commento di ZeroEmpires ed Eric Wrobel. L'ideale per ingannare l'attesa separa l'uscita del gioco.

Age of Empires 4: una flotta di navi

Age of Empires 4 è un gioco di strategia in tempo reale che mescola innovazione agli elementi tradizionali che hanno reso famosa la serie. La campagna è divisa in quattro lunghi capitoli e il gioco permette di affrontare battaglie tra fazioni con uno degli otto imperi a disposizione, sia offline che online in PvP e PvE. Sarà anche possibile vivere le avventure di figure storiche come Giovanna d'Arco nella sua lotta con gli Inglesi e Gengis Khan al comando delle truppe mongole con l'obiettivo di conquistare l'Asia.

Per saperne di più, vi consigliamo di leggere il nostro provato di Age of Empires 4, a cura di Simone Tagliaferri, che afferma:

"Provato Age of Empires 4, abbiamo ancora più voglia di giocare la versione definitiva. La demo tecnica ci ha offerto solo una frazione di quelli che saranno i contenuti della versione finale, ma è stato un bel giocare, da cui abbiamo tratto la conclusione preliminare che si tratta di un RTS molto solido e realizzato con grande competenza. Forse guarda un po' troppo a Age of Empires 2, ma staremo a vedere se ciò alla lunga si rivelerà un bene o un male."