Age of Empires 4: un nuovo, lungo video di gameplay

Il canale YouTube ufficiale di Age of Empires 4 ha pubblicato un nuovo, lungo video di gameplay del gioco, che mostra uno scontro tra francesi e cinesi. A giocarlo sono i membri del Balance Team di Relic Entertainment, mentre i commenti sono di Zak Robinson, conosciuto anche come ZeroEmpires ed Eric Wrobel.

Il filmato in sé dura quasi quaranta minuti ed è fatto di gameplay puro, quindi interesserà sicuramente tutti quelli che vogliono vedere ancora il gioco in azione, in una forma praticamente definitiva, prima di decidere se acquistarlo o meno. Da notare che sono coinvolte anche delle navi, pur in spazi abbastanza ristretti.

Per avere più informazioni, leggete il nostro provato di Age of Empires IV, in cui abbiamo scritto:

Provato Age of Empires 4, abbiamo ancora più voglia di giocare la versione definitiva. La demo tecnica ci ha offerto solo una frazione di quelli che saranno i contenuti della versione finale, ma è stato un bel giocare, da cui abbiamo tratto la conclusione preliminare che si tratta di un RTS molto solido e realizzato con grande competenza. Forse guarda un po' troppo a Age of Empires 2, ma staremo a vedere se ciò alla lunga si rivelerà un bene o un male.

Per il resto vi ricordiamo che Age of Empires 4 uscirà il 28 ottobre 2021 per PC.